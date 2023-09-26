تعليم الدقهلية: تجهيز المدارس لتكون في أبهى صورها لاستقبال الطلاب

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان إنه تم تجهيز كافة المدارس لتكون في أبهى صورها بشكل جمالي وحضاري راقٍ؛ لاستقبال الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة في العام الدراسي الجديد (2023 - 2024).



وأضاف شعبان - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم اعتبار اليوم يوم تعريفي واحتفالي لاستقبال الأطفال والتلاميذ لرسم الابتسامة على وجوههم، وتحفيزهم وتشجيعهم للانتظام والتحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.



ووجه بضرورة تنظيم رحلات وزيارات لطلاب المدارس لزيارة المشروعات القومية الكبرى للتعرف عن قرب على حجم الإنجازات التي تشهدها الجمهورية مع تعريفهم بالشخصيات والرموز الوطنية ليكونوا دائمًا على دراية ووعي ويقتدوا بهذه النماذج المشرفة.