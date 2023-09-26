رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انسحابه من سباق الترشح لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2025 و 2027.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي: “بعث الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا برسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلمه فيها بسحب ترشيح الجزائر لتنظيم كأس أمم إفريقيا نسختي 2025 و 2027”.

وأضاف: "أوضح الاتحاد الجزائري في هذه المراسلة أن هذا الانسحاب يأتي بسبب النهج الجديد الذي يتبعه كاف في استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر".

وتابع: "سيركز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الآن جهوده على إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر، إذ يكرر التزامه الثابت بتطوير كرة القدم الإفريقية".

واختتم: "يتقدم كاف بالشكر الجزيل لأسرة كرة القدم الإفريقية الكبيرة على تفهمها لقرارها الذي لا يعني بأي حال من الأحوال فك ارتباط الجزائر بملك في القارة".

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أعلن في وقت سابق عن تقدم 6 دول بملف لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2027، يتقدمها ملف مصر.

وبعد انسحاب الجزائر، يتنافس على ملف استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2027، كل من مصر وبوتسوانا وملف مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.