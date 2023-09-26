بعد إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية.. حزب الإصلاح: يجب ألا نلتفت للمعارك الجانبية

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالمؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للإنتخابات لإعلان البرنامج الزمني للإنتخابات الرئاسية، واصفا عمل الهيئة الوطنية للانتخابات بالاحترافية منذ البداية، ومن خلال المؤتمرين الصحفيين الذين عقدا في الأيام الماضية.

وأضاف عبد العزيز أن الجدول الزمني المعلن للإنتخابات الرئاسية كافي، لأننا نتحدث عن انتخابات رئاسة، مؤكدا أن الأحزاب المكونة للحركة المدنية والشخصيات العامة المنضمة لها لديهم الوقت الكافي لاقناع مؤيديهم لعمل التوكيلات اللازمة.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الجدول الزمني المعلن لم يختلف عن انتخابات ٢٠١٨، مؤكدا أنه لا مجال للإعتراض، ولابد من التركيز على جمع التوكيلات وتركيز الطاقات في العملية الانتخابية نفسها، دون اقحامنا في معارك جانبية لا طائل منها.

ووجه عبد العزيز رسالة إلى المرشحين المحتملين للرئاسة، خاصة من المعارضة سواء من أحزاب الحركة المدنية أو غيرها، أن الانتخابات القادمة لابد أن تكون مثال يحتذى به، لأنها تعد حجر زاوية في الحياة السياسية المصرية، وسوف يتم التأريخ لتلك الانتخابات باعتبارها تتويجا لحالة الحوار الوطني وما تلاه من حالة انفتاح سياسي.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة جموع الناخبين للمشاركة بكثافة، وعدم الالتفات لبعض الادعاءات أو المعارك الجانبية، مشيرا إلى أنه على الجميع أن يشاركوا في اختيار رئيسهم القادم، وكذلك في ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.