لم يعد من المدرسة.. قرار المحكمة في خاطفي طالب بالزيتون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة متهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب، مقيم بذات الدائرة وعدم عودته من المدرسة.

كشفت التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحالتهما النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.