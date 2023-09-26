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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصمم علي الإنكار..صاحب متجر شهير تعدى على فتاة بالمهندسين ولامس جسدها الصغير

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهـرة الكلية، صاحب محل بقالة بسكو مصر ،  لاتهامه بالتعدي على فتاة صغيرة بشارع مصر والسودان، واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم. 

نص أقوال المتهم 

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بهتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن باغتها حال توجهها لحانوتك لإبتياع بعض الحلوي مقبلاً إياها ممسكا براحتك مواطن عفتها ( صدرها ) مطفئاً شهوتك على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج: محصلش

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتعرض للمجنى عليها بالطريق العام بأفعال إباحية محل الإتهام السالف بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية منها ؟

ج/ محصلش 

س. ما ظروف ضبطك واحضارك؟

ج: كنت قاعد في المحل بتاعي 

س/ ما الذي حدث إذن؟ 

ج: اللي حصل ان امبارح هي جاتلي عشان تشتري اندومي فقولتلها خدي الإندومي وقولي لماما بعد كده مفيش شكك تاني عشان حسابهم تقل اوي وبالليل فوجئت بيها هي و مامتها جايين عند المحل عمالين يزعقوا وجابوا الشرطة وقبضت علیا وجابوني على هنا النهارده وده كل اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك ؟

ج:الكلام ده حصل امبارح حوالي الساعة 10 مساء أمام محلي في شارع  مصر والسودان.

ما طبيعة عملك ؟

ج: انا مالك محل بسكو مصر في شارع مصر و السودان.

س: منذ متى وأنت تقطن في تلك المنطقة وفتح الحانوت الخاص بك ؟

ج: انا صاحب المحل ده من حوالي 9 سنين

س: ما علاقتك بالمجني عليها  ؟

ج: هي علي طول بتيجي هي و مامتها تاخد مني حاجات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الصغيرة البالغة من العمر 12 عاما  بالقوة بأن قام حال تواجدها بالمحل الخاص به لشراء الحلوى بمباغتتها و تقبيلها من فمها ممسكا يدها عنوة جاذباً إياها نحوه وبعد ذلك قام بتهديدها لكي لا تخبر أحدا.

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