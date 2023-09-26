مصمم علي الإنكار..صاحب متجر شهير تعدى على فتاة بالمهندسين ولامس جسدها الصغير

أحال المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهـرة الكلية، صاحب محل بقالة بسكو مصر ، لاتهامه بالتعدي على فتاة صغيرة بشارع مصر والسودان، واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم.

نص أقوال المتهم

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بهتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن باغتها حال توجهها لحانوتك لإبتياع بعض الحلوي مقبلاً إياها ممسكا براحتك مواطن عفتها ( صدرها ) مطفئاً شهوتك على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج: محصلش

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتعرض للمجنى عليها بالطريق العام بأفعال إباحية محل الإتهام السالف بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية منها ؟

ج/ محصلش

س. ما ظروف ضبطك واحضارك؟

ج: كنت قاعد في المحل بتاعي

س/ ما الذي حدث إذن؟

ج: اللي حصل ان امبارح هي جاتلي عشان تشتري اندومي فقولتلها خدي الإندومي وقولي لماما بعد كده مفيش شكك تاني عشان حسابهم تقل اوي وبالليل فوجئت بيها هي و مامتها جايين عند المحل عمالين يزعقوا وجابوا الشرطة وقبضت علیا وجابوني على هنا النهارده وده كل اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك ؟

ج:الكلام ده حصل امبارح حوالي الساعة 10 مساء أمام محلي في شارع مصر والسودان.

ما طبيعة عملك ؟

ج: انا مالك محل بسكو مصر في شارع مصر و السودان.

س: منذ متى وأنت تقطن في تلك المنطقة وفتح الحانوت الخاص بك ؟

ج: انا صاحب المحل ده من حوالي 9 سنين

س: ما علاقتك بالمجني عليها ؟

ج: هي علي طول بتيجي هي و مامتها تاخد مني حاجات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الصغيرة البالغة من العمر 12 عاما بالقوة بأن قام حال تواجدها بالمحل الخاص به لشراء الحلوى بمباغتتها و تقبيلها من فمها ممسكا يدها عنوة جاذباً إياها نحوه وبعد ذلك قام بتهديدها لكي لا تخبر أحدا.