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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصوت والصورة..تحديث جديد في تشات جي بي تي يجعله اكثر تفاعلا مع البشر

تشات جي بي تي
تشات جي بي تي

 أدخلت شركة اوبن ايه اي  تحديثاً على برنامجها للذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» سيجعله قادراً على التفاعل بالصوت والصورة مع المستخدمين.

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وسيتمكّن البرنامج  من الردّ على أي طلب مرتبط بصورة بالإضافة إلى الدردشة شفهياً مع مستخدميه، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وسيُتاح  مثلاً إمكانية التقاط صورة لنصب تذكاري و«إجراء محادثة مع تشات جي بي تي» عن تاريخ هذا المعلم، أو عرض المكوّنات الموجودة في ثلاجتهم عليه ليقترح عليهم وصفة ما، على ما أشارت «أوبن إيه آي» في بيان.

وعدّدت الشركة الناشئة استخدامات أخرى للبرنامج، منها مساعدة الأطفال على إنجاز فروضهم (من خلال التقاط صورة لمسألة رياضية مثلاً) أو الطلب منه إخبارهم قصة قبل النوم.

وستدخل هذه التحديثات على «تشات جي بي تي» خلال الأسبوعين المقبلين، فيما سيستفيد منها المشتركون في «تشات جي بي تي بلاس»، أي النسخة المدفوعة من البرنامج، والمؤسسات المستفيدة من الخدمة.


 

الاصطناعي تشات جي بي تي بالصوت والصورة

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