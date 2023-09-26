وفاة حفيدة نيلسون مانديلا بعد صراع مع السرطان

توفيت حفيدة نيلسون مانديلا، زوليكا مانديلا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 43 عاما بعد صراع مع السرطان، حسبما ذكرت شبكة “سي بي إس” نيوز الأمريكية.

وقالت مؤسسة نيلسون مانديلا في بيان صدر اليوم الثلاثاء: “تعرب مؤسسة نيلسون مانديلا عن تعازيها القلبية لعائلة مانديلا في وفاة زوليكا مانديلا بشكل مأساوي الليلة الماضية. إننا نحزن على فقدان الحفيدة المحبوبة”.

زوليكا مانديلا، من مواليد 9 أبريل 1983، كاتبة وناشطة صريحة في مجال الرعاية الصحية والعدالة طوال حياتها.

ولدت لأب إم جي سيكاميلا وأم زيندزي مانديلا، وكانت زوليكا مانديلا حفيدة نيلسون مانديلا وزوجته الثانية ويني مانديلا.

وقالت مؤسسة نيلسون مانديلا، إن “عملها في رفع مستوى الوعي حول الوقاية من السرطان والتزامها الثابت بالقضاء على وصمة العار المحيطة بالمرض سيظل مصدر إلهام لنا جميعا”.