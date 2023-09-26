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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية: أنجزنا دراسات عدة لخدمة قضية الأمن الغذائي

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أكد إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أنه بجانب التحديات التي تواجه منطقتنا العربية في تحقيق أمنها الغذائي فنيا ومؤسسياً هناك تحديات عالمية منها التغيرات المناخية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي وما يصاحب ذلك من اضطرابات، وكذلك التحديات والصعوبات الاقتصادية، لافتا الى أن كل هذه التحديات من شأنها أن تؤثر على سلاسل الأمداد وبالتالي على الأمن الغذائي في مضامينه المعلومة.


وأضاف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، خلال كلمته في اجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزراء الزراعة العرب، أن قضية الأمن الغذائي أنه لابد من العمل على زيادة الإنتاج والانتاجية للمحاصيل الأساسية التي تشكل عصب الأمن الغذائي والتي بها عجزٌ بَينٌ في السلة الغذائية العربية ومن أهمها الحبوب، الزيوت النباتية، السكر، اللحوم الحمراء والبيضاء، الأسماك، والخضر والفاكهة .


وأوضح أنه لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي فإن زيادة الإنتاج ضرورة تتبعها مضامین سلسلة القيمة، والتي لابد من تحقيقها وهي مرتبطة بالمكان والزمان والتخزين والشكل والتصنيع خاصة التصنيع التحويلي، وهذه المنافع لخصت بما عرف اصطلاحا بسلسلة القيمة" للمحصول وهي الرحلة من الانتاج حتى يصبح المنتج طعاما يتم تناوله و من ثم معالجة مخلفاته في المراحل المختلفة.


وأوضح أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية أنجزت كسائر منظمات العمل العربي ذاتِ الصلة العديد من الاستراتيجيات على مستوى النظم والموارد وكذلك الأطر المنظمة وقادت عددا من المبادرات كما أنجزت الكثير من الدراسات المصوبة لخدمة قضية الأمن الغذائي العربي.

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