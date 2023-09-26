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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنشيط الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير كازاخستان

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء و سفير كازاخستان بالقاهرة

 

بحث محافظ جنوب سيناء خالد فوده اليوم /الثلاثاء/ مع السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، تعزيز سبل التعاون المشترك وتفعيل اتفاقية التآخي الموقعة بين مدينة شرم الشيخ ومدينة "ألماتي" بكازاخستان، والتي وقعها محافظ جنوب سيناء عام 2016 خلال زيارته لكازاخستان، وتضمنت تبادل الفرق التراثية بين البلدين، وتبادل الخبرات والثقافات، وزيادة الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ.


حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد شعير السكرتير العام المساعد، وخالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.


وأوضح بيان المركز الإعلامي للمحافظة أن المحافظ أكد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وأهمية تفعيل وتعزيز هذه الاتفاقية وتبادل الخبرات بين البلدين.


من جانبه أكد السفير الكازاخي أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، معربا عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز مسيرة التعاون المشترك في مجالات مختلفة، موجها الدعوة لمحافظ جنوب سيناء لزيارة كازاخستان وإلقاء محاضرة تتضمن تجربة شرم الشيخ السياحية وكيف وصلت إلى العالمية، وما تم إنجازه خلال مؤتمر "تغير المناخ" نوفمبر العام الماضي.

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