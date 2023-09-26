انطلاق ماراثون آفاق مسرحية التاسع بمشاركة 50 عرضا من 8 محافظات

قال المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان آفاق مسرحية، إن ماراثون الدورة التاسعة من المهرجان سينطلق بمشاركة 50 عرضا مسرحيا من 8 محافظات مصرية.



وأوضح السنباطي، أنه تم اختيار 50 عرضا من بين 89 عرضا لفرق مصرية تقدمت للمشاركة بالدورة التاسعة دورة الفنان الراحل كرم مطاوع ، والمقرر إقامتها اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.



وأضاف السنباطي أن العروض المشاركة من 8 محافظات هى : القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والسويس والشرقية والغربية والدقهلية، ومن بين تلك العروض المشاركة في المرحلة الأولى التصفيات الأولية والتي تقام من 1 إلى 22 أكتوبر المقبل، عرض"هم"و"أنا اللي بدفع الثمن"و"سينما 30"و"فريال"و"الجثة الى ماتت"و"خروج عن النص"و"من نسل أدم"و"حلقة نار"في مسابقة العروض الطويلة.



وفي مسابقة المونودراما عرض "برواز خشب"و"أنا المؤلف"و"الخنزير"،وفي مسابقة الديودراما عرض "أرض الأحلام" و"اللعبة" و"مانيكان" و"تحديد مسار"، وفي مسابقة ذوي الهمم عرض "كرسي بجناحات"و"الخيميائي"و"كلنا انسان"، وفي مسابقة العروض القصيرة عرض"النافذة" و"الحاجز" و"القفص"و"يلا يادنيا"و"كلمات بلا معنى"،و"ليلة زفاف"،وفي مسابقة مسرح الطفل عرض"الناس إلى تحت"و"الشجرة السحرية"و"سفروت 2"و"عروسة خشب في خشب".



يذكر أن المهرجان تقام دورته التاسعة تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتترأس المهرجان شرفيا هذا العام الفنانة القديرة سهير المرشدي، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.

