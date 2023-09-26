الجامعات المصرية تعليم ومسئولية وتنمية.. مشاركة هادفة في المبادرات الرئاسية وأنشطة متنوعة لتشجيع الأسر على الإنتاج ومنافذ بيع لمحاربة الغلاء

غادة فاروق: تنفيذ مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع لتشجيع الطالب المنتج والأسر المنتجة

وكيل زراعة عين شمس: منافذ لبيع المنتجات بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء

جامعة جنوب الوادى: تنظيم قوافل المتعددة ضمن مبادرة حياة كريمة

تسهم الجامعات المصرية بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع؛ لذلك تقدم قطاعات شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بها- من خلال الأنشطة والفعاليات- العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم؛ ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.

قالت غادة فاروق رئيس جامعة عين شمس ،أنه تم تنفيذ مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع لوزارة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس موضحة أن هدفها تشجيع الطالب المنتج والأسر المنتجة، وذلك من خلال عمل معرض دائم ومفتوح لمدة خمسة أيام يعرض به منتجات الطالب المنتج، والهدف من ذلك هو تشجيع الطلاب على أن يكونوا منتجين وليس فقط مستهلكين، وأن يكون دور الطالب أكبر من مجرد طالب يذهب للجامعة لكي يتعلم، بل يستطيع أن يساهم في الدعم الاقتصادي للطلاب.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق ، أن جامعة عين شمس تواصل مشاركتها المجتمعية لتكون حلقة الوصل بين المجتمع واحتياجاته والعلم والتعليم؛ حيث تسعى دائما لتفعيل فى الكليات المختلفة لتكون مشاركة فى حل مشكلات المواطن والمجتمع حولها وفى المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت فاروق جامعة عين شمس ، تحرص على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع لذلك يحرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال العديد من الأنشطة والفاعليات على تقديم العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.

وقالت الدكتورة غادة فاروق، تتسم الخدمات التي تقدمها جامعة عين شمس على اختلاف أشكالها وتنوع مجالاتها بالجودة وفقاً للمعايير القومية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن هذا المنطق تم إنشاء قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي أخذ على عاتقه حل مشاكل المجتمع المحيط وتقديم خدمات مجتمعية متميزة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكنه من أن يكون بيت خبرة متميزة ومنارة ثقافية داخل الجامعة.

من جانبه قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة تنظم العديد من القوافل المتعددة إلى مراكز وقرى النطاق الجغرافي لها، ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ”.

وأوضح عكاوى، أن الجامعة تقوم بتفعيل دور حل مشاكل المجتمع، والإسهام في قضايا التنمية بالإضافة للعديد من الأهداف.

وأشار الدكتور احمد عكاوى ، إلى قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، هو أحد القطاعات المهمة والأساسية في الهيكل التنظيمي للجامعة وكلياتها المختلفة؛ لما يقوم به من مهام ومسئوليات وتحقيق مستوى متميز للخدمات، فقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ هو النافذة الوحيدة التي تطل منها الجامعة على المجتمع المحيط، للوقوف على المشكلات الحقيقية لهذا المجتمع، وصولا إلى إيجاد حلول علمية لها؛ مما يؤدي في النهاية إلى تنمية المجتمع، ليكون قادرًا على مواكبة التقدم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة «مصر 2030».



وفي سياق متصل، أوضح الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الكلية تقوم بدورها الوطني؛ من خلال تقديم جميع المواد الغذائية، ومنها «سمن بلدي- لحوم- خضراوات- فواكه» وغيرها من المستلزمات الاساسية للاسرة المصرية .

وأوضح وكيل كلية الزراعة، خلال تصريحاته لصدى البلد، أن هناك إنتاج بكميات كبيرة من “الزبادي والألبان” بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن المواطن؛ وذلك من خلال منافذ البيع التابعة لكلية الزراعة.

وأشار وكيل كلية الزراعة إلى الخضراوات التي تنتجها الكلية دون استخدام المبيدات، وبأعلى جودة، وأقل من سعر السوق.

وتابع الحريري أن منافذ البيع المتاحة أمام الكلية تعمل من الساعة 9 صباحا إلي 2 مساء لغير العاملين بالكلية؛ لمحاربة الغلاء، بالإضافة إلى منفذ بيع داخل الحرم الجامعي، ويمكن أيضا لغير العاملين، الدخول، ولكن بشرط أن يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند دخول الشخص لشراء أشياء من منفذ بيع الكلية.