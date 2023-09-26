على طريقة تذكرتي.. فيفا يصدر تطبيقا جديدا لكأس العالم للأندية

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، إطلاق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خاصية جديدة في حجز تذاكر مونديال كأس العالم للأندية النسخة المقبلة.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "على طريقة تذكرتي.. فيفا يطبق خاصية غرفة الانتظار الافتراضي في حجز تذاكر مونديال كأس العالم للأندية".



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الثلاثاء، رسميا عن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 ديسمبر 2023 وحتى 22 ديسمبر 2023، وسوف تشهد هذه النسخة مشاركة الأهلي المصري باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وكذلك سوف يشارك في هذه النسخة فريق “اتحاد جدة” السعودي باعتباره بطلا للدوري السعودي في النسخة الماضية.