طائرة مسيرة روسية تدمر مقاتلة أوكرانية داخل قاعدة جوية

كشف مصدر مقرب من الشركة المصنعة للطائرات المسيرة، أن روسيا قامت بتحديث طائراتها المسيرة “لانسيت” للوصول إلى أهداف على بعد أكثر من 80 كيلومترًا.

وأكد مقطع فيديو تم نشره علي وسائل التواصل هذا التحديث، حيث التقطت كاميرا مثبتة على مقدمة طائرة بدون طيار من طراز "لانسيت” اللحظة التي تم فيها طمس طائرة أوكرانية من طراز ميج-29 أثناء تواجدها في قاعدة جوية.

يُظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر الإنترنت، الطائرة بدون طيار وهي تهبط باتجاه مطار عسكري بالقرب من كريفوي روج من ارتفاع عالٍ.

وبعد استهداف طائرة ميج-29 التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، تقترب الطائرة بدون طيار بسرعة حتى ينقطع بث الكاميرا بينما تقوم بتسليم حمولتها المتفجرة مباشرة خلف قمرة القيادة للطائرة.

وصورت طائرة بدون طيار ثانية كانت تحوم في مكان قريب لحظة الاصطدام. ومع غرق الطائرة في الدخان والنار، ليس من الواضح ما إذا كانت الطائرة قابلة للإصلاح بعد الانفجار.