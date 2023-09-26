دا الغالي.. إمام عاشور يوجه رسالة إلى كهربا على إنستجرام

نشر إمام عاشور لاعب الأهلي صورة تجمعه مع محمود كهربا عبر حسابه الشخصي انستجرام ، بعد تألقهما في مباراة سان جورج الأخيرة.
وظهر امام عاشور وكهربا في الصور خلال المباراة وعلق علي الصور قائلا :" دا الغالي دا ".
وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة 29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
يذكر ان الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.