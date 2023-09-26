دا الغالي.. إمام عاشور يوجه رسالة إلى كهربا على إنستجرام

نشر إمام عاشور لاعب الأهلي صورة تجمعه مع محمود كهربا عبر حسابه الشخصي انستجرام ، بعد تألقهما في مباراة سان جورج الأخيرة.

وظهر امام عاشور وكهربا في الصور خلال المباراة وعلق علي الصور قائلا :" دا الغالي دا ".

وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة ‏‏29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل ‏الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.‏

يذكر ان الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.