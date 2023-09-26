الاحتفال بتفوق جامعات مصر.. حلمي النمنم: إنجازات تمت على أرض الواقع

علق الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، على فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، والذي تم عقده في جامعة قناة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، قائلا :"رأينا خريطة كاملة بأطراف العملية التعليمية عن الجهود في هذا السياق طيلة تسع سنوات".

وأضاف حلمي النمنم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر لم يكن لديها جامعات تستوعب كل الخريجين، متابعا أن اليوم أصلح لدينا ٩٦ جامعة قادرة بقوة على استيعاب كل الطلاب.



وتابع الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن هذه المشكلة كانت موجودة منذ بداية القرن العشرين، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات أشارت إلى أن هناك إنجازات تمت على أرض الواقع.