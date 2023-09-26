مصر وراء كل الإنجازات.. كيف دعمت القاهرة أبطالها الرياضيين في مختلف الألعاب؟

يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.. لم تدخر الدولة المصرية جهداً في تقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل الارتقاء بمستواهم والفوز بميدالية أولمبية، في ظل دعم القيادة السياسية الحالية، والتي تدعم الملف الرياضي والشبابي بشكل غير مسبوق.

يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خروج بعض الأبطال الرياضيين إلى الخارج، قائلا: محتاجين تبذلوا مجهود أكبر، الجهد اللي بتعملوه مابيتمش تسويقه بشكل كويس، لأن ده جهد كل قطاعات الدولة ومحل دعم واهتمام.

أضاف الرئيس السيسي خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: أفكار إدارة مراكز الشباب والنوادي لا قبل لنا بها، ولازم تشوفوا صيغة مالية أخرى علشان تتعاملوا بيها مع الموضوع وتقدروا ترفعوا كفاءة 4 آلاف مركز شباب، لو المراكز دي مش هتغطي إنفاقها هترجع مرة تاني والدولة مش هتقدر كل شوية تدخل تعمل تكلفة مالية ضخمة جدًا لهذا العدد لاستعادة كفاءتها مرة تانية".

وأشار الرئيس: بس عاوز الناس تعرف.. الناس بتسمع إن ابننا مشي وسابنا علشان احنا مدعمنهوش أو مش مهتمين بيه، أتمنى إن كل ولادنا وبناتنا يبقوا أحسن حاجة في كل حاجة، المواضيع دي تمثل نقطة مش طيبة في نسيج الجهد اللى بتبذلوه، في كل الجوايز اللي كانت تقدم لكل أبطالنا الحاصلين على بطولات رقم لا يعبر عن تقديرنا لهم، هما يستحقوا أكبر من كده بكتير، لكن الرقم مش متواضع قوي".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمضاعفة المكافآت والجوائز للأبطال الرياضيين في مختلف مجالات الألعاب الرياضية.

وقال السيسي، خلال كلمته اليوم بفعاليات يوم تفوق جامعات مصر، إن الجوائز المقدمة للأبطال الحاصلين على البطولات رقم لا يعبر عن تقدير الدولة لهم، مردفًا: الرقم مش متواضع أوي.. احنا مانسبش أبدا ولادنا مايصحش.

وأكد رئيس الجمهورية، أنه من المهم أن يعرف الناس أن الدولة مهتمة بأبنائها من الشباب وحريصة عليهم وخاصة أبطالنا الرياضيين.

دعم الأبطال الرياضيين

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة جدا لتطوير مراكز الشباب في كافة المحافظات، وكان الوضع قبل 2014 صعبا وحمل مشاهد غير لائقة لمراكز الشباب، رغم أنها تعد إحدى المؤسسات المهمة في المدن والقرى، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظات وصلت إلى 22 مليار جنيه، منذ 2014 وحتى العام الجاري 2023، بنحو 4295 إنشاء وتطوير ملاعب خماسية وقانونية، وإنشاء وتطوير مدن شبابية ورياضية بجانب تطوير الاستادات بواقع 6 استادات خدمت بطولة الأمم الأفريقية في 2019، وإنشاء وتطوير 14 صالة مغطاة، وإنشاء تطوير أندية متحدي الإعاقة.

وأكد صبحي، أن مصر بذلت مجهودات كبيرة لتطوير مراكز الشباب في المحافظات، باعتبارها إحدى المؤسسات المهمة في القرى والمدن.

واستعرض وزير الشباب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجلسة "حكاية وطن" ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بمحافظة الإسماعيلية، التكلفة الإجمالية لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظات خلال 9 سنوات والتي بلغت 22 مليار جنيه.

وقال وزير الشباب والرياضة خلال كلمته، إن حياة كريمة ساعدت على القفز بشكل سريع جدا لمراكز الشباب، وإنه جار إنشاء 1039 مركز شباب ضمن المبادرة بالمرحلة الأولى منها 266 مركز شباب جديدا، ومن المتوقع إضافة 900 مركز شباب بالمرحلة الثانية، كما أن حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة لقطاع الشباب والرياضة وصل إلى 13.7 مليار جنيه.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن تعاون وزارة الشباب والرياضة مع وزارات "التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، والأكاديمية الوطنية للتدريب"، لتطبيق منهجية التكامل والشراكة وإتاحة الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية لجميع المصريين.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جولاته بمحافظة الإسماعيلية هامة جدا وتدل على متابعة الرئيس كافة الأمور التي تحدث بمصر في جميع القطاعات المختلفة، مشيرا إلى اهتمام الرئيس بالتعليم في مصر من خلال العمل على زيادة المدارس وتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المعلمين.

وأضاف "معطي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رد اليوم على بعض الشائعات بشأن عدم الاهتمام بالتعليم خلال خطة تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023 وتوقيع أربعة تحالفات بين المؤسسات التعليمية والإنتاجية وارتفاع عدد الجامعات إلى 92 جامعة وزيادة المستشفيات الجامعية الى 32 مستشفى وتوقيع اتفاقية إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية وتطوير منظومة الدارسين الوافدين وفوز مصر ببطولة كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022 وغيرها من بطولات مشرفة.

الرياضة في مصر

وتابع: جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مكافآت للأبطال الرياضيين ضمن جهود القادة السياسية للاهتمام بالرياضة ودعم الرياضيين، موضحا أن هذا التوجيه سوف يزيد من إصرار أبطالنا الرياضيين على الاستمرار والتمسك باللعب باسم بلدهم الغالية مصر.

طبقاً للاستراتيجية الوطنية للرياضة دعمت القيادة السياسية الرياضة وبعدها القومي للمساهمة في التنمية الشاملة من خلال البدء في المنشآت الرياضية المتعددة والمدن الرياضية المؤهلة لاستقبال المسابقات العالمية وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على المستوى الافريقي والعالمي والأولمبياد بجانب الاستثمار في مشروعات الجانب الاجتماعي والأنشطة الخدمية لكل الطبقات في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

فيما اهتمت بالموارد المالية لتحقيق المستهدف منها وذلك من خلال العمل على ما يسمى بإدارة الأصول بالإضافة إلى الجوانب الأخرى لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات مع عدم إغفال الجانب الاجتماعي والنشاط الخدمي، وذلك عن طريق تعديل قانون الهيئات الشبابية للتوسع في إنشاء مشروعات الشراكة بنظام حق الانتفاع B.o.t لمراكز الشباب.

ويتم تدريب الأبطال الرياضيين بنفس التكنولوجيا والامكانيات العالمية في الملاعب الرياضية الدولية بجانب الاهتمام بالألعاب الفردية، لافتاً إلى الانتهاء من 90% من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع بجانب المدينة الرياضية بالعلمين الجديدة وتطوير إستاد القاهرة الدولي طبقا لاشتراطات الاتحاد الدولي و6 إستادات وملاعب رياضية.