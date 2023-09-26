إصابة نجم الزمالك بكدمة قوية في مفصل الركبة

أعلن طارق السيد نجم الزمالك السابق عن إصابة حسام عبد المجيد في مفصلة الركبة .



وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأشعة أثبتت إصابته بكدمة قوية في مفصل الركبة...سيتواجد في التدريبات غدا...وجه كلمة لحسام عبد المجيد".

حصل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة الدولي.