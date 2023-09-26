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أخبار البلد

اليوم .. التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف

صدى البلد

يحيي الشيخ محمود التهامى، احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوى الشريف تحت عنوان "الليلة المحمدية".

يقام الحفل مساء الثلاثاء ، على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

 ويشدو التهامى بعدد من القصائد، والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بينها " قمر سيدنا النبى، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الاحتفالية تأتى فى إطار استعادة دور النقابة الثقافى والفنى، وإحياء لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد - عليه الصلاة والسلام-.

مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف مظهر من مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم-.

 ووجه الشكر للشيخ محمود التهامى على اهتمامه بمشاركة الصحفيين فى هذه الاحتفالية، كما وجه الشكر للزميلة منى الصاوى الصحفية المتخصصة فى ملف الإنشاد الدينى بمؤسسة دار التحرير على جهودها فى التحضير للحفل.

 نشر الثقافة ورفع الوعى

من جانبه، أشاد التهامى بجهود نقابة الصحفيين فى نشر الثقافة ورفع الوعى والحفاظ على الهوية المصرية، لا سيما جهود دعم الإنشاد الدينى كونه مكونًا رئيسيًا للهوية وتشكيل الوعى الفنى والثقافة.

وأضاف أن نقابة الصحفيين كيان عريق يضم قامات الدولة المصرية من كتّاب ومفكرين وأدباء، موجهًا الشكر لنقيب الصحفيين الكاتب الصحفى خالد البلشى على الدعوة لإحياء الحفل.

الحفل يحضره الزملاء الصحفيون وأسرهم، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين المحبين للإنشاد، كما ستوضع شاشات عرض خلال الحفل بأدوار النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.

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اليوم .. التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف

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