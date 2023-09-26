عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزير خارجية الكويت ونظيره البحريني

صدى البلد

أجرى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت، إتصالاً هاتفياً مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب وزير الخارجية خلاله عن أصدق تعازيه ومواساته لمملكة البحرين قيادةً وشعباً بإستشهاد الملازم أول مبارك ‏هاشل زايد الكبيسي، والعريف يعقوب رحمت مولاي محمد، من قوة دفاع البحرين يوم أمس، داعياً المولى العلي القدير أن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وعبر خلال الاتصال عن صادق دعواه وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت قد أعلنت البحرين، عن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية قواتها المتواجدة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن والتي تعتبر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والمشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وبالرغم من توقف العمليات القتالية بين قوات التحالف ومليشيات الحوثي الإرهابية، إلا أن المليشيات الإرهابية استهدفت القوات البحرينية بطائرة مسيرة مما أدي إلى وفاة ضابط وجندي وسقوط عدد من الجرحى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

ترشيحاتنا

جدول الانتخابات الرئاسية 2024.. كل ما تريد معرفته عن شروط الترشح

انفجاران يهزان منازل السويد.. والسبب غامض

هجوم مدمر يجتاح إثيوبيا قادما من إريتريا.. تفاصيل

مصطفى مدبولي يهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ7 عالميًّا في الاستزراع السمكي

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع لحماس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحلاقة شعر غريبة.. كيم كارداشيان تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

تغييرات جذرية بقائمة المنتخب.. حارس جديد ينافس الشناوي وغموض موقف كهربا

فيديو

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ