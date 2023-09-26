اتصال هاتفي بين وزير خارجية الكويت ونظيره البحريني

أجرى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت، إتصالاً هاتفياً مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب وزير الخارجية خلاله عن أصدق تعازيه ومواساته لمملكة البحرين قيادةً وشعباً بإستشهاد الملازم أول مبارك ‏هاشل زايد الكبيسي، والعريف يعقوب رحمت مولاي محمد، من قوة دفاع البحرين يوم أمس، داعياً المولى العلي القدير أن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وعبر خلال الاتصال عن صادق دعواه وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت قد أعلنت البحرين، عن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية قواتها المتواجدة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن والتي تعتبر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والمشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وبالرغم من توقف العمليات القتالية بين قوات التحالف ومليشيات الحوثي الإرهابية، إلا أن المليشيات الإرهابية استهدفت القوات البحرينية بطائرة مسيرة مما أدي إلى وفاة ضابط وجندي وسقوط عدد من الجرحى.