أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك بسبب إصابة لاعب الفريق

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن إصابة حسام عبد المجيد خلال التدريبات.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "طبيب الزمالك: يعلن إصابة حسام عبد المجيد بكدمة قوية في مفصل الركبة وينتظم في التدريبات الجماعية غدًا".



حصل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة الدولي.