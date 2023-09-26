تأهبا لهجوم روسي.. صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

تم الإعلان عن حالة تأهب للغارة الجوية، اليوم الثلاثاء، ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ووفقًا لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا بشكل متزامن اليوم.

وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الجيش الروسي قادر على تدمير المطارات في غرب أوكرانيا التي تقلع منها مقاتلات سوخوي-24 الأوكرانية.

وأضاف ماكجريجور: "أقلعت طائرات سوخوي-24، التي أطلقت صواريخ ستورم شادو، من مدارج على الحدود الغربية لأوكرانيا، وبعبارة أخرى، بالقرب من لفيف هناك العديد من هذه المدارج في غرب أوكرانيا… أنا متأكد من الروس يراقبون كل هذه المطارات”.

أوضح أنه “في مرحلة ما، قد يستيقظ الأوكرانيون ويرون أن البنية التحتية للطيران العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية قد تبخرت، لأن القوات الجوية الفضائية ستدمرها”.