عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأهبا لهجوم روسي.. صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

صافرات الإنذار تدوي
صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

تم الإعلان عن حالة تأهب للغارة الجوية، اليوم الثلاثاء، ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ووفقًا لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا بشكل متزامن اليوم.

وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الجيش الروسي قادر على تدمير المطارات في غرب أوكرانيا التي تقلع منها مقاتلات سوخوي-24 الأوكرانية.

وأضاف ماكجريجور: "أقلعت طائرات سوخوي-24، التي أطلقت صواريخ ستورم شادو، من مدارج على الحدود الغربية لأوكرانيا، وبعبارة أخرى، بالقرب من لفيف هناك العديد من هذه المدارج في غرب أوكرانيا… أنا متأكد من الروس يراقبون كل هذه المطارات”.

إجراء عاجل من روسيا بعد تكريم البرلمان الكندي جنديا أوكرانيا نازيا

بأمر بوتين.. مدفيديف يزور القوات الروسية قرب خط المواجهة مع أوكرانيا

أوضح أنه “في مرحلة ما، قد يستيقظ الأوكرانيون ويرون أن البنية التحتية للطيران العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية قد تبخرت، لأن القوات الجوية الفضائية ستدمرها”.

أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بشأن ارتكاب هذه المخالفة

موضوعات متعلقة

أمريكا ترفض دعوة بوتين لحضور قمة “آبيك”

إجراء عاجل من روسيا بعد تكريم البرلمان الكندي جنديا أوكرانيا نازيا

بأمر بوتين.. مدفيديف يزور القوات الروسية قرب خط المواجهة مع أوكرانيا

كندا.. تأييد واسع من حكومة ترودو لاستقالة رئيس البرلمان على خلفية فضيحة

وزير الدفاع الأوكراني يكشف حقيقة مصرع قائد أسطول البحر الأسود الروسي

وزير الخارجية التونسي يزور روسيا و"الحبوب" على رأس المباحثات

التوقيع على وثيقة استسلام.. مستشار رئاسي أوكراني سابق يكشف عن كارثة لكييف

حفتر يصل روسيا.. والجيش الليبي يكشف عن سبب الزيارة

ترشيحاتنا

بعد انسحاب الجزائر رسميا.. أمم إفريقيا 2025 بالمغرب و2027 تقترب من السنغال

الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الحوثي على الحدود السعودية اليمنية

تحت أنظار الرئيس.. السيسي يشهد مسيرة أوائل خريجي الجامعات المصرية

خطأ فادح من جنش ..الداخلية يتفوق على فيوتشر في الشوط الأول

براتب 7 آلاف جنيه.. وظائف خالية بتلك الوزارات

دعاء ليلة المولد النبوى يفتح الأبواب المغلقة ويفك كربك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب قرفة ساخن؟

بحلاقة شعر غريبة.. كيم كارداشيان تثير الجدل في جلسة تصوير جديدة

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

فيديو

لماذا بكى أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون.. وما الموقف القانوني لمخرج اللقاء؟ «فيديوجراف»

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ