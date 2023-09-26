رئيس الوزراء الباكستاني يبحث مع وزير الخارجية البريطاني العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر اليوم في لندن، وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن باكستان أدانت بأشد العبارات العمل الاستفزازي المتمثل في تدنيس نسخة من القرآن الكريم، الذي ارتكب أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بما فيها باكستان في لاهاي بهولندا.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، إنها بلا شك جريمة كراهية استفزازية معادية للإسلام ارتكبت تحت ستار حرية التعبير، مضيفة أن مثل هذه الأعمال المتطرفة تضر بشدة بمشاعر 1.5 مليار مسلم حول العالم، ويمكن أن تخلق حالة من عدم الانسجام بين المجتمع الدولي.