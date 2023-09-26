نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة.. تسهل على الإمام في التحضير

نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، والتي ستكون تحت عنوان "مظاهر رحمة النبي بأمته" وتعمم هذه الخطبة على جميع المساجد.

كما نشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة، ليسترشد بها أئمة وخطباء المساجد، في التحضير لخطبة الجمعة، والتسهيل عليهم في هذه المهمة.

نص موضوع خطبة الجمعة القادمة

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأمة الإسلامية اعتادت على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ القرن الرابع والخامس من غير نكير، وذلك عن طريق إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بشتى أنواع القربات، كما نصَّ على ذلك المؤرخون؛ كالحافظ ابن الجوزي وابن دِحية وابن كثير وابن حجر والسيوطي وغيرهم كثير، رحمهم الله تعالى.

وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن الاحتفال بذِكرى المولد النبوي الشريف يمدنا بمزيد منَ الأملِ والنور والبِشرِ لتَشُدَّ على أيدِينَا وسواعِدِنَا كي تَتَوحَّدَ كلمَتُنا وتَنطلقَ مساعِينَا نحوَ البناء والعمران؛ رغبةً في استعادةِ الرُّوحِ المُحبَّةِ للحياةِ والمقبلةِ عليها.

نص موضوع خطبة الجمعة القادمة

وتابعت: لقد نُقِلَ عن عدد من الأئمة -رحمهم الله- جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؛ ومنها ما نقله الإمام الحافظ أبو شامة المقدسي في كتابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث"، والحافظ السخاوي في "الأجوبة المرضية"، والحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه "جامع الآثار في السير ومولد المختار"، وغيرهم.

نص موضوع خطبة الجمعة القادمة

وأكدت دار الإفتاء، أنه دلَّت الأحاديث الشريف على مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومنها: أنه سُئِل عن صوم يوم الإثنين، فقال: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» أخرجه مسلم، وهذا إيذانٌ بمشروعية الاحتفال به صلى الله عليه وآله وسلم بصوم يوم مولده.