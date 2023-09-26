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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة تضرب عدد من المناطق في السعودية

صدى البلد

شهِدت بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية شملت أجزاءً من محافظات المخواة وقلوة وبلجرشي وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، ارتوتْ على أثرها الأرض.

وكان قد حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، من سقوط أمطار أعلى من المعدل الطبيعي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر العام الجاري.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة “إكس”، أن “الأمطار المتوقعة ستكون بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 60% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على معظم مناطق المملكة”.

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