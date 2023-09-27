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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

دينا داش
دينا داش

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

خلخال وفستان جرئ.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر

كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش اخصائيه التغديه العلاجيه والسمنه والنحافة واخصائيه، بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول حلاوة المولد الخالية من السكر.
كتبت الدكتورة جيهان الدمرداش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي :" أنتشرت خلال هذه الأيام حلاوة المولد الخالية من السكر و مع ذلك وجدنا ظاهره جديده في المحلات وهي الحلاوة الخاليه من السكر...هل تصلح لمرضي السكر ام لا ."

بعد ولادتها....10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

حرصت دينا داش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة أعلنت من خلالها وضع مولودها الجديد.

هل تعاني من حب الشباب في الرقبة؟ وإليك كيف يمكنك التخلص منه

يمكن أن تظهر البثور أو حب الشباب في أي مكان على جسمك، حتى على رقبتك. حب الشباب على الرقبة هو حقيقة واقعة إلى حد كبير، وهو شائع جدا. يمكن أن يظهر حب الشباب أو البثور الشبيهة بحب الشباب على الرقبة مثل حب الشباب في أي مكان آخر من الجسم.
 

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