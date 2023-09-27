نشرة المرأة و الصحة| طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش اخصائيه التغديه العلاجيه والسمنه والنحافة واخصائيه، بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول حلاوة المولد الخالية من السكر.

كتبت الدكتورة جيهان الدمرداش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي :" أنتشرت خلال هذه الأيام حلاوة المولد الخالية من السكر و مع ذلك وجدنا ظاهره جديده في المحلات وهي الحلاوة الخاليه من السكر...هل تصلح لمرضي السكر ام لا ."

حرصت دينا داش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة أعلنت من خلالها وضع مولودها الجديد.

يمكن أن تظهر البثور أو حب الشباب في أي مكان على جسمك، حتى على رقبتك. حب الشباب على الرقبة هو حقيقة واقعة إلى حد كبير، وهو شائع جدا. يمكن أن يظهر حب الشباب أو البثور الشبيهة بحب الشباب على الرقبة مثل حب الشباب في أي مكان آخر من الجسم.

