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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم … الجامعات توضح حقيقة تأجيل الدراسة أسبوع .. ‎إنشاء مستشفيات جامعية بمواصفات عالمية لخدمة المواطنين في عهد الرئيس السيسي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


تأجيل الدراسة أسبوع.. الجامعات توضح الحقيقة

 

‎شهدت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداول شائعات حول تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات رواد الموقع حول صحة الأخبار المتداولة.

‎بتوجيهات الرئيس..جامعة حلوان تكشف تفاصيل تطوير مستشفي بدر للقضاء على قوائم الانتظار

 

‎تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المجلس الأعلى للجامعات فى يوم الاحتفال بتفوق الجامعات المصرية، والمنعقد فى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، الحديث عن المستشفيات الجامعية ودورها فى خدمة المجتمع.


‎منها علوم الفضاء.. جامعة القاهرة تبدأ إجراءات إنشاء كليات جديدة

 

‎تسعى دائما جامعة القاهرة فى التوسع بالبرامج الدراسية التى يحتاجها سوق العمل بشكل أكثر مثل الذكاء الاصطناعي وغيره، بدعم من القيادات السياسية.


‎ذكاء اصطناعي حلوان: نبذل الجهود لإعداد خريجين يلبون متطلبات الرقمنة

 

‎قال الرئيس السيسي، خلال حديثه في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة السويس، قبيل انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر إنه يعتبر الـ10 سنوات الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات التي كانت بكل قطاعات الدولة.

‎إنشاء مستشفيات جامعية بمواصفات عالمية لخدمة المواطنين في عهد الرئيس السيسي

 

‎تولي وزارة التعليم العالى اهتمًامًا كبيرًا فى النهوض بمستوى المستشفيات الجامعية في عهد الرئيس السيسي لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين المرضى المترددين عليها، وذلك سواء على مستوى تطوير البنية التحتية، أو من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، لتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية.

‎إنجازات الرئيس بالجامعات.. حلوان الأهلية طفرة تعليمية تضم 8 كليات و20 برنامجا دراسيا

 

‎شهدت الجامعات المصرية تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أبرز الخطوات الهامة  التي تم اتخاذها داخل منظومة التعليم العالي، هو إنشاء الجامعات الأهلية، والتي بفضلها أصبحت مصر تواكب الكثير من الدول من خلال هذه الجامعات، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في آخر تصريحات له: "اشتغلنا في كافة القطاعات، خلصت جامعات لغاية 20 سنة جايين لقيت فكرة ونفذتها".

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