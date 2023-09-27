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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة شهدت تطورا غير مسبوق

الدكتورة راندا مصطفي
الدكتورة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

قالت الدكتورة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ إنه في خلال الـ ١٠ سنوات شهدت مصر تطورا رائعا في جميع المجالات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد مجال التعليم الجامعي وما قبل الجامعي تطورا كبيرا وطفرة غير مسبوقة  وتنوع الجامعات من الحكومية، الأهلية، والخاصة.


أكدت “مصطفي” خلال لقائها ببرنامج “من مصر” المذاع على فضائية "cbc"  تقديم الإعلامي “عمرو خليل”، أن الجامعات الحكومية القديمة شهدت تطورا كبيرا لم يحدث من قبل، فكليات الطب شهدت معامل للمهارات للتدريب طالب الطب على مانيكان بدلا من عمل منظار داخل انسان حي وهذا المعمل تم تكلفته بمبلغ ٣٠ مليون جنيه.

وأضافت: تم تطوير كبير في الجامعات الحكومية في جميع الكليات ويتم رفع كفاءة الجامعات القديمة وبناء جامعات حديثة.

مجلس الشيوخ الحكومية الاهلية التعليم الجامعي الجامعات الحكومية كليات الطب

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