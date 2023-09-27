لغة العصر.. نائب رئيس "النيل الأهلية": جامعات كثيرة مخصصة للتعامل بالذكاء الاصطناعي

قال الدكتور أحمد المهدي نائب رئيس جامعة النيل الأهلية، إن التعليم هو الثروة الحقيقة للتقدم، مضيفا أن الشباب هن الثورة التي تبني وتعمر وتطور المستقبل في جميع المجالات.

الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر هما لغة العصر

وأكد المهدي خلال لقائه ببرنامج “من مصر” المذاع على فضائية “سي بي سي” تقديم الإعلامي “عمرو خليل”، أن عدد الجامعات زاد في جميع التخصصات فهناك برامج وكليات خاصة بالذكاء الاصطناعي ولغه العصر هو الكمبيوتر والتكنولوجيا ويدخل الكمبيوتر في مجال الطب، والصناعة، والارصاد الجوية.

وتابع: ان التحول الرقمي يزيد من الإنتاجية ويقلل من الوقت المهدر، والجامعات الجديدة أتاحت فرصة لتخصصات عديدة ، واتاحت فرص للشباب للدراسة والتعليم.