الشباب والرياضة تواصل منافسات دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ مباريات ومنافسات دوري مراكز الشباب /توتال انرجيز/ النسخة العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشهد ديربي بني سويف بين مركز شباب كتامنة مع مركز شباب بلفيا، مباراة قمة في الإثارة بين اللاعبين وتألق حراس المرمى للفريقين، واحتساب 16 دقيقة وقت بدلا من ضائع، وانتهت بفوز كتامنة بهدف نظيف، بحضور وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومسئولي دوري مراكز الشباب بالوزارة.



وتحرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة منها.