أحمد عيد عبد الملك: ‏الزمالك يحتاج ناس تشتغل ولا تتكلم

انتقد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق أداء الفريق الأول لكرة القدم في انطلاقة الدوري المصري بالموسم الجديد.

وكتب أحمد عيد عبد الملك، من خلال حسابه على فيس بوك: "موسم بدايته صعبة علي نادي الزمالك من قفل قيد ومشاكل إدارية وعدم وجود مجلس إدارة وانتخابات ودي اصعب فترة في تاريخ النادي ادارياً وفي كل الألعاب..".

‏وأضاف أحمد عيد عبد الملك: "انا كل الي يهمني اي ان كان مين موجود يجيب حق نادي الزمالك في كل شئ والسكوت علي حق النادي في اي قضية من اي شخص موجود في المسؤلية هو تفريط واضح في حق النادي ويبقي لا يستحق وجود الشخص ده في مكانه علشان لو مجبتش حقك محدش هيبروزه زي غيرك ..".

وقال أحمد عيد عبد الملك: "‏الزمالك عاوز ناس تشتغل متتكلمش كتير وفي ناس تقدر تعمل كدة فعلاً ..اللي هيجي يعمل حسابه هيحارب من كل الجبهات الي اغلبها ضدك او علي الاقل محدش فيهم هيساعدك ولو ليك حق مش هيظهروه ولو عليك حاجة هتتبروز كالعادة.

وتابع: "‏احنا بيتداس علينا من الكل لو بنقع محدش بيقف جنبك احنا لوحدنا ومش هنقوم غير بولادنا وجمهورنا والله متستناش مساعدة انت فطسان وبيفطسو فيك عن عمد متعرفش ليه وازاي عاوزين يخلصو علينا بس للاسف طول ما فينا نفس الزمالك هيفضل عايش.. ‏الزمالك اولاً طبعاً بس عاوزين شغل علي الأرض ".