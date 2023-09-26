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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يستمعون لشعبنا.. سيناتور بـ الكونجرس الأمريكي تدعو إلى إنهاء حرب أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قالت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، اليوم الثلاثاء، إن الوقت حان لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقالت جرين، في كلمة ألقتها بالكونجرس: "لقد حان الوقت لإنهاء الحرب في أوكرانيا، هذا البلد يحتاج إلى السلام”، مشيرة إلي أن “أعضاء الكونجرس يواصلون كتابة الشيكات وإرسالها إلى أوكرانيا ولا يستمعون إلى الشعب الأمريكي”.

وأضافت عضوة مجلس النواب الأمريكي: "إذا كنت أميركياً يعارض تمويل أوكرانيا، فإن صوتك لا يهم.. لأنه ليس لديك خيار آخر".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت جرين، إن تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا من الولايات المتحدة يؤدي إلى تمويل النازية.

وكتبت جرين، عبر منصة “إكس”: "أصوت ضد إرسال أموال إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لتمويل النازيين في أوكرانيا".

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وشددت عضوة مجلس النواب الأمريكي، على أن أعضاء الكونجرس الأمريكي يجب أن "يركزوا على أمريكا، وليس أوكرانيا".

أوكرانيا مجلس النواب الأمريكي تايلور جرين الكونجرس

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