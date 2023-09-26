فضيحة كروية| تعليق ناري من ميدو على أزمة مباراة الزمالك والمقاولون بسبب التحكيم

أكد أحمد حسام ميدو أن ما حدث في مباراة الزمالك والمقاولون العرب فضيحة للتحكيم المصري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما حدث في مباراة الزمالك والمقاولون العرب فضيحة للتحكيم المصري، أمين قال إنه غير مقتنع بالقانون، وحاول أن يبرر لنفسه عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك"

وأضاف: "أمين عمر لو جاهل بالقانون تبقى مصيبة، ولو تظاهر بإنه جاهل بالقانون تبقى مصيبة أكبر"

واختتم: "تحدثت يوم 26-4 من العام الماضي عن ضرورة سماع الحديث بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو، أمين لو عمر لو كان عارف إن الحديث مع حكم تقنية الفيديو هيتسمع كان هيراجع كل كلمة يقولها"

