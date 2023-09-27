لتعزيز القدرات العسكرية .. الولايات المتحدة وألبانيا تبحثان الوضع غرب البلقان

بحث نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للسياسة الأوروبية وسياسة الناتو، سبنسر بوير، خلال لقائه مع الأمينة العامة لوزارة الدفاع الألبانية، جيلاردينا بروداني، المشهد الأمني في غرب البلقان، ولا سيما في ضوء تصرفات روسيا في أوكرانيا.

وبحسب بيان صحفي ورد على موقع وزارة الدفاع الأمريكية، مساء أمس /الثلاثاء/، فقد ركز اللقاء على عدد من قضايا التعاون الأمني الثنائي، بما في ذلك تعزيز القدرات العسكرية لألبانيا في مجالات المشاة والمروحيات والذخائر والدفاع السيبراني.

وناقش الطرفان استراتيجيات تعزيز القدرات اللوجستية وإدارة الموارد لوزارة الدفاع الألبانية، إلى جانب تحسين أساليب توظيف الأفراد والاحتفاظ بهم.

ووقعت الدولتان على إطار توجيهي من قبل الرئيسين المشاركين، يحدد مساعي التعاون الأمني الثنائي المستقبلية.

وشدد الجانبان على أهمية التحالف الاستراتيجي الدائم بين الولايات المتحدة وألبانيا، وأكدا التزامهما المتبادل بدعم القيم المشتركة وتعزيز الأهداف الأمنية المشتركة.