الولايات المتحدة تعلن مساعدات إضافية للمتضررين من الصراع في كاراباخ

أعربت الولايات المتحدة عن تعازيها لسكان إقليم ناجورنو كاراباخ إثر مقتـ ـل ما لا يقل عن 68 شخصًا وإصابة المئات في انفجار وقع في مستودع للوقود في الإقليم.

وأعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية إضافية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية وغيرها من احتياجات الطوارئ، ومساعدة المجتمعات المحلية على توفير المأوى والإمدادات الأساسية لتلبية احتياجات المتضررين أو النازحين بسبب أعمال العنف في كاراباخ.

وحثت الولايات المتحدة -وفق بيان على موقع البيت الأبيض أمس /الثلاثاء/- على استمرار وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين بالإقليم مشيرة إلى أنها ستواصل دعم المتضررين من النزاع المستمر بين أذربيجان وأرمينيا حيث عبر 28 ألف شخص إلى أرمينيا من الإقليم.

وخلص البيان إلى أنه منذ 2020، وفرت الولايات المتحدة الغذاء والمياه والرعاية الطبية الطارئة وعمليات الإجلاء ولم شمل الأسر للمجتمعات المتضررة من النزاع في كاراباخ والمنطقة.