لهذا السبب.. البيت الأبيض: الجمهوريون المُتطرفون يُعرّضون الأمن القومي الأمريكي للخطر

قال البيت الأبيض إن الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب يمارسون ألعاباً حزبية تؤثر على حياة الناس ويسيرون ببلادنا نحو إغلاق حكومي من شأنه أن يكون له آثار مدمرة في جميع أنحاء البلاد وذلك يشمل تقويض الأمن القومي وإجبار أعضاء الجيش في جميع أنحاء البلاد وحول العالم على العمل بدون أجر.

وأضاف البيت الأبيض في بيان على موقعه الإلكتروني أمس الثلاثاء أنه أثناء الإغلاق الجمهوري الشديد، سيواصل أفراد الخدمة العسكرية العمل كل يوم للحفاظ على سلامة بلادنا، بما في ذلك 1.3 مليون جندي في الخدمة الفعلية، لكنهم لن يتلقوا رواتبهم حتى يصبح التمويل متاحًا.

كما سيتم منح إجازة لمئات الآلاف من زملائهم المدنيين في وزارة الدفاع، مما يؤثر على الطرق التي تدير بها الوزارة شؤونها على مستوى العالم، بما في ذلك المهمة الحيوية المتمثلة في تجنيد أعضاء جدد في الجيش وكل هذا من شأنه أن يدمر الأمن القومي الأمريكي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن السبب الذي يجعل أولويات الأمن القومي معرضة للخطر الآن هي الجهود الحثيثة التي يبذلها الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب لخفض التمويل للبرامج الحيوية بدلاً من العمل معا لإبقاء الحكومة قيد العمل وتلبية الاحتياجات الطارئة للشعب الأمريكي.

ونوه البيت الأبيض إلى أن الجمهورين أداروا في مجلس النواب ظهورهم لصفقة الميزانية بين الحزبين والتي صوت عليها ثلثيهم قبل بضعة أشهر فقط، واقترحوا بدلاً من ذلك تخفيضات مدمرة للبرامج التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين.