البرلمان الأوروبي يطالب ببدء مفاوضات العضوية الرسمية لأوكرانيا بالاتحاد في ديسمبر المقبل

طالبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الاتحاد الأوروبي بأن يبدأ موجة كبيرة من التغيير في مؤسساته استعداداً للتوسعة، محبذة بدء مفاوضات العضوية الرسمية مع أوكرانيا قبل أعياد الميلاد هذا العام.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي لصحيفة الجارديان البريطانية أمس الثلاثاء: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ موجة كبيرة من التغيير للتحضير لوصول أوكرانيا كدولة عضو وإزالة التعريفات التجارية ومنح كييف إمكانية الوصول إلى الأسواق الداخلية قبل العضوية الكاملة".

وأضافت أنها تتوقع أن تبدأ الدول الأعضاء مفاوضات رسمية مع أوكرانيا في ديسمبر المقبل، قائلة "إذا كانوا (الأوكرانيون) يسيرون بسرعة، فيجب علينا أن نواكب هذه السرعة".

ورأت رئيس البرلمان الأوروبي أن الكتلة بحاجة إلى الضم السريع لأوكرانيا - ودول البلقان التي تقدمت بطلبات أيضًا - من أجل الحد من خطر التدخل الروسي في هذه البلدان.

وأشارت إلى أن القرار يقع على عاتق وزراء الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون رسميًا في ديسمبر بعد تقرير عام في أكتوبر حول التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في إصلاح القضاء وكبح الفساد وفتح أسواقها.

ووفقا لصحيفة الجارديان، فإنه مع أمل مولدوفا وألبانيا أيضًا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن الموجة التالية، متى جاءت، قد تعني أن عضوية الكتلة قد تقفز من 27 إلى أكثر من 30 دولة.