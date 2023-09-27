عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يطالب ببدء مفاوضات العضوية الرسمية لأوكرانيا بالاتحاد في ديسمبر المقبل

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

طالبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الاتحاد الأوروبي بأن يبدأ موجة كبيرة من التغيير في مؤسساته استعداداً للتوسعة، محبذة بدء مفاوضات العضوية الرسمية مع أوكرانيا قبل أعياد الميلاد هذا العام.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي لصحيفة الجارديان البريطانية أمس الثلاثاء: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ موجة كبيرة من التغيير للتحضير لوصول أوكرانيا كدولة عضو وإزالة التعريفات التجارية ومنح كييف إمكانية الوصول إلى الأسواق الداخلية قبل العضوية الكاملة".
وأضافت أنها تتوقع أن تبدأ الدول الأعضاء مفاوضات رسمية مع أوكرانيا في ديسمبر المقبل، قائلة "إذا كانوا (الأوكرانيون) يسيرون بسرعة، فيجب علينا أن نواكب هذه السرعة".
ورأت رئيس البرلمان الأوروبي أن الكتلة بحاجة إلى الضم السريع لأوكرانيا - ودول البلقان التي تقدمت بطلبات أيضًا - من أجل الحد من خطر التدخل الروسي في هذه البلدان. 
وأشارت إلى أن القرار يقع على عاتق وزراء الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون رسميًا في ديسمبر بعد تقرير عام في أكتوبر حول التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في إصلاح القضاء وكبح الفساد وفتح أسواقها.
ووفقا لصحيفة الجارديان، فإنه مع أمل مولدوفا وألبانيا أيضًا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن الموجة التالية، متى جاءت، قد تعني أن عضوية الكتلة قد تقفز من 27 إلى أكثر من 30 دولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

الفنانة روجينا تتعرض لحادث سير .. تفاصيل

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

تعليق صادم من رئيس الـvar بشأن خطأ حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب

ترشيحاتنا

العراق.. أنباء عن نشوب حريق في فندق ببغداد

بعد انسحابه من قائمة حسين لبيب|منصب مفاجئ لـ عبد الله جورج بالزمالك

مسئول أوكراني يُعدد نتائج زيارة زيلينسكي لأمريكا وتأثيرها على قرار تمويل كييف

حصيلة جديدة لضحايا حريق قاعة الأفراح بالعراق

وزير الشئون الدينية التونسي: الاحتفال بالمولد النبوي لايجب أن يكون سطحيًا فلكلوريًا

«الخارجية» تهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الولادة.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

وهم بصري يخبرك الكثير عن شخصيتك وطريقة تفكيرك.. ماذا ترى؟

طريقة عمل شيبس حلزوني بالثوم والزعتر| بمذاق لا يقاوم

هل تعاني من حب الشباب في الرقبة؟.. طرق القضاء عليه

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ