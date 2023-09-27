هل مات سوكولوف؟|فيديو روسي يكشف حقيقة جديدة عن مصرع قائد أسطول البحر الأسود

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يُظهر قائد أسطول البحر الأسود في مؤتمر، على الرغم من إعلان أوكرانيا مصرعه في إحدى هجماتها.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، ليس من الواضح متى تم تصوير اللقطات، التي يظهر فيها فيكتور سوكولوف على رابط فيديو مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وقالت الوزارة إن الاجتماع مع كبار المسؤولين تم يوم الثلاثاء.

وكانت أوكرانيا أعلنت الاثنين أنها قتلت فيكتور سوكولوف قائد أسطول البحر الأسود الروسي، في واحدة من أجرأ هجمات كييف على شبه جزيرة القرم.

وأوضحت أن الأدميرال سوكولوف و33 ضابطا آخرين لقوا حتفهم في هجوم صاروخي على مقر الأسطول في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

صورة من الفيديو

ولم يذكروا اسم الأدميرال مباشرة، ولم يقدموا أي دليل على وفاته، لكنهم ذكروا بعد ذلك أنهم "سيوضحون" تفاصيل التقارير.

وقالت أوكرانيا في بيان: "كما هو معروف، قُتـ ـل 34 ضابطاً نتيجة هجوم صاروخي على مقر أسطول البحر الأسود التابع للاتحاد الروسي".

وأضافت "لم يتم التعرف على العديد من [الجثـ ـث] بعد بسبب حالة أجزاء الجسم".

ويشير هذا إلى أن أوكرانيا تراجعت عن موقفها بعد نشر المقطع الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، لم يؤكد أو ينفي وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، النبأ، حيث قال إنه إذا مات قائد أسطول البحر الأسود الروسي، “فإنها أخبار جيدة للجميع”.

ومن المحتمل بذلك أن تكون أوكرانيا قد تصرفت بناءً على معلومات استخباراتية واستهدفت اجتماعًا رئيسيًا في قلب شبه جزيرة القرم.