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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكافحة الغطرسة.. الصين تكشف الهدف من تدريباتها قرب تايوان

الصين وتايوان
الصين وتايوان

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أن التدريبات التي أجرتها في الآونة الأخيرة بالقرب من تايوان تهدف إلى مكافحة "غطرسة" القوى الانفصالية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، جاء ذلك بعد أن أعلنت تايوان عن زيادة في النشاط العسكري في الأسابيع القليلة الماضية بما في ذلك مناورات على أراض مواجهة للجزيرة.

وكانت تايوان أعلنت هذا الشهر أنها رصدت العشرات من المقاتلات والطائرات المسيرة والقاذفات وغيرها من الطائرات، بالإضافة إلى سفن حربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونج على مقربة من حدودها.

وقال وزير الدفاع التايواني يوم السبت إن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية يزيد من خطر خروج الأحداث عن السيطرة وإثارة اشتباك عرضي.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي ببكين عن زيادة التدريبات الصينية ومخاوف تايوان بشأن المخاطر المتزايدة، قالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع للصين تشو فنجليان إن الجيش الصيني أجرى "سلسلة" من التدريبات.

وأضافت "الهدف هو التصدي الحازم لغطرسة القوى الانفصالية من أجل استقلال تايوان وأفعالها الرامية إلى تحقيق الاستقلال".

وأبلغت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأربعاء عن مزيد من التحركات العسكرية الصينية، قائلة إنها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 16 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.

وأضافت أن من بين تلك السفن، عبرت 12 الخط الأوسط لمضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين بدأت الصين عبوره بانتظام في أغسطس آب من العام الماضي.

الصين تايوان مكافحة غطرسة القوى الانفصالية الأنشطة العسكرية الصينية التحركات العسكرية

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