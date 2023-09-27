مشاركة السيسي في الاحتفال بيوم "تفوق جامعات مصر" تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

فتحت عنوان أولوية فائقة لتطوير التعليم..الرئيس خلال مشاركته في الاحتفال بيوم «تفوق جامعات مصر» بالإسماعيلية، قالت صحيفة الأهرام، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم، ومراعاة أن تكون التخصصات المتوافرة بالجامعات مغذية لمتطلبات سوق العمل، ولاسيما في مجالات الرقمنة المطلوبة في مصر ودول العالم، من خلال إحداث توازن ما بين تخصصات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس، أمس، بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وأكد الرئيس السيسي أن التوجه نحو التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتوأمة مع الجامعات الدولية يستهدف تعويض النقص وسد الفجوة في مجال التعليم، مشيرا إلى أن سوق العمل يتيح مئات الآلاف من الفرص في مجال الرقمنة، وأوضح أن السنوات الماضية كانت فترة انتقالية، لسد الثغرات الموجودة في قطاعات الدولة، وعلى رأسها التعليم والصحة.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان “النواب يتوافدون على البرلمان لتحرير استمارات تزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية”، قالت صحيفة الأهرام، توافد أعضاء مجلس النواب على مقر البرلمان، للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية وشهد البهو الفرعوني بالمجلس تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب منذ صباح أمس نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه توافد عدد من نواب حزب مستقبل وطن لتحرير استمارات تزكية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من نواب حزب الوفد لتحرير استمارات تزكية إلى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وبالانتقال إلى صحيفة الجمهورية، فقد قالت تحت عنوان “الرئيس السيسي أناب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل الزعيم عبد الناصر”، أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وبحسب الصحيفة، فقد قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة أكد أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر.. مشيرا إلى أن مصر اليوم تصنع معجزة حقيقية بإرادة حرة قوية في مواصلة المسيرة التنموية والحضارية وخلق مجتمع آمن يشعر فيه المواطن بالعزة والكرامة.

الرئيس يتبادل برقيات التهاني مع الزعماء العرب والمسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان الرئيس يتبادل برقيات التهاني مع الزعماء العرب والمسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف، قالت صحيفة الجمهورية، تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أعرب في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين أمس عن أصدق تهانيه القلبية، وأطيب تمنياته الأخوية بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة، داعيا الله - عز وجل - أن ينعم على شعوبهم الشقيقة بالتقدم والإزدهار، وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالمزيد من السلام والرقي والرخاء.

واقتصاديا، وتحت عنوان «معيط»: نأمل في رفع مساهمة القطاع الخاص بالتنمية لـ65%، قالت صحيفة المصري اليوم، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن ما تشهده الساحة الدولية من آثار سلبية ناجمة عن التغيرات المناخية غير المسبوقة يتطلب تكاتف الجميع للوصول إلى حلول مبتكرة تعزز من توطين الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لإرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزا للتحول الأخضر.

ونقلت الصحيفة عن معيط قوله، خلال مشاركته بجلسة نقاشية حول «تحسين دور القطاع الخاص في عملية التنمية على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، إن الدولة نجحت في تهيئة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيا، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا بمضاعفة دور القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية، حيث تمضي الدولة في توطيد روابط التعاون الإنمائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بما يتيحه من فرص تمويلية أكثر تحفيزا للاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية التحتية المستدامة على نحو يضمن توفير فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.