بيان عاجل من البنتاجون بشأن إنشاء قاعدة صناعية دفاعية في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باترك رايدر، أن البنتاجون سيعمل على تعزيز الإمكانات العسكرية لـ أوكرانيا وتطوير الشراكة في قطاع الدفاع.

وقال رايدر تعليقا أنواع المعدات العسكرية والإطار الزمني للشراكة مع أوكرانيا: "تواصل وزارة الدفاع الأمريكية العمل مع شركائنا الأوكرانيين بشكل وثيق لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه للدفاع عن أمتهم، سواء "لتلبية احتياجاتهم الفورية في ساحة المعركة ولبناء القدرة العسكرية لـ أوكرانيا على المدى الطويل".

وأَضاف: "على الرغم من أنه ليس لدينا أي إعلانات إضافية لنصدرها في هذا الوقت، فإن الولايات المتحدة ملتزمة ببناء قاعدة صناعية دفاعية أوكرانية قوية"، لافتا إلى أنه الآن نعمل على تمكين الشراكات الصناعية في الأشهر المقبلة.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الاستحواذ والاستدامة، ويليام لابلانت، إن الولايات المتحدة تعتزم إنشاء إنتاج مشترك لأنواع معينة من المعدات العسكرية على أراضي أوكرانيا، ولم يقدم تفاصيل أخرى عن الخطط الأمريكية.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن كييف "تستعد لإنشاء نظام دفاعي جديد مع الولايات المتحدة لإنتاج الأسلحة"، مشيرا إلى أن المشروع سيخلق قاعدة صناعية جديدة ووظائف جديدة.