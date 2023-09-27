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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تضم الطب والصيدلة والتمريض ومساحتها 29 فدانًا| شاهد

السيسي
السيسي

أذاعت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا عن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وذكر التقرير أن الجامعة تقع على مساحة 29 فدانا بمدينة الإسماعيلية الجديدة فى الضفة الشرقية من قناة السويس.

وأضاف التقرير، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تضم مجموعة من الكليات بنظام الساعات المعتمدة، وتضم كليات: "الطب – طب الأسنان – الصيدلة – التمريض – تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – الهندسة – التجارة الدولية واللغات".

ولفت التقرير إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج والتخصصات داخل كليات الجامعة على مستوى البكالوريوس، ويقبل الطلاب المصريون والوافدون من مختلف دول العالم فى جميع البرامج والتخصصات المختلفة، ويجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة من الفرع الذى يؤهله للتقدم فى البرنامج الذى يرغب فى التقدم إليه.

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