التحدي والمواجهة.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والعالمي.

في مقاله صندوق الأفكار بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان (التحدي والمواجهة) أفاد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة بأن الدولة المصرية واجهت تحديا صارخا خلال العقود الستة الأخيرة بعد أن انهارت «البنية الأساسية» إلى أدنى مستوياتها، ولم يكن هناك مفر من المواجهة لذلك التحدي وإلا تفاقمت المخاطر أكثر، وأكثر، ونتجت عنها مشكلات خطيرة، ولذا كان لابد من التدخل الفوري، والعاجل، ولم يكن هناك مفر من دخول الدولة (بكل قوتها) لمعالجة هذا الخلل الخطير الناجم عن إهمال عدة عقود، والاكتفاء بالمسكنات القليلة هنا أو هناك طوال الفترات السابقة.

وأوضح الكاتب أن الخلل امتد إلى قطاعات مختلفة في الطاقة بكل أنواعها، والطرق، والنقل.. وهكذا في بقية القطاعات، والمحاور.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال مداخلته في اجتماعات «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» بشرم الشيخ أمس الأول - شرح التجربة المصرية الفريدة، والمتميزة في مجال «البنية التحتية»، مشيرا إلى أنه كان لابد من المواجهة، والتدخل، ولم يكن الأمر يحتمل التسويف، أو التأجيل، ومن هنا كان قرار تدخل الدولة (بكل قوتها) لمعالجة هذا الخلل، لأنه لو تم ترك الأمر للقطاع الخاص وحده فقط فإن ذلك يعني ضرورة الانتظار عشرات السنوات مما يصعب معه علاج المشكلة بشكل حقيقي، وفي توقيت زمني محدد.

وأشار الكاتب إلى أن الرئيس أوضح أن الدولة تدخلت، ونجحت في إنجاز هذا الملف الحيوي، لكن الأمر اقتضى إنفاق أموال طائلة وصلت إلى عدة تريليونات من الجنيهات من أجل الوصول إلى هذا المستوى المتقدم من «البنية التحتية»، وهو أمر غير مسبوق على الإطلاق، مشيرا إلى أن القطاع الخاص كان الشريك الرئيسي في تنفيذ معظم المشروعات في كل المجالات.

ولفت الانتباه إلى أن الرئيس طالب بضرورة توفير التمويل منخفص التكاليف من المؤسسات الدولية لكي تستطيع الدول القيام بمسئولياتها في مجال توفير الخدمات اللازمة، والضرورية لمواطنيها في مجال «البنية التحتية».

وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن التجربة المصرية في هذا المجال تجربة مهمة بكل ما تعنيه الكلمة، وهي محل إشادة، وتقدير من الجميع، وأكبر دليل على ذلك انعقاد اجتماعات البنك الآسيوي في مصر لتكون أول دولة إفريقية يعقد فيها البنك اجتماعاته السنوية.

لهذا يحتفل الشعب اليمني بثورته

وفي مقاله في الصميم بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان (لهذا يحتفل الشعب اليمني بثورته) قال الكاتب الصحفي جلال عارف إن وسط مآسي الحرب والدمار والانقسامات التي عصفت بوحدة اليمن واستقراره، يقف شعب اليمن الشقيق بإكبار وإجلال أمام ذكرى ثورته قبل 61 عاما، تلك الثورة التي أخرجته من ظلمات القرون الوسطى، وفتحت أمامه أبواب التقدم، وجعلته يستنشق نسائم الحرية رغم ما واجهه من تحديات وحروب داخلية ومؤامرات خارجية أوصلت البلاد إلى أزمتها الحالية.

وأكد الكاتب أن الأشقاء في اليمن يحتفلون بثورتهم وهم يتمسكون بالأمل في أن يعبروا أزمته الحالية ويعودوا لإعمار بلادهم بعد التخلص من كل تدخل أجنبي في شئون بلادهم، وبعد أن تعلو عروبة اليمن على كل انتماء آخر، وهذا ما كان حين انفجرت الثورة قبل 61 عاما لتكون اليمن مركز الإشعاع الذي ينبض بصوت العروبة في منطقة كان الاستعمار يهيمن عليها قبل أن يسمع صوت جمال عبدالناصر من أرض اليمن الشقيق وهو يؤكد أن على الاستعمار أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل.. وهو ما حدث بالفعل!.

ولفت الكاتب إلى أنه بعد 61 عاما.. مازالت دروس الثورة حاضرة في ضمير شعب اليمن لتذكر الجميع بأن وحدة اليمنيين قادرة على إنهاء المأساة التي يعيشها اليمن الآن، وأن السلاح محرم استخدامه بين أبناء الشعب الواحد، وأن عروبة اليمن ليست محل اختبار، وأن الهيمنة الأجنبية لابد أن تختفي، وأن صوت اليمنيين وحده هو القادر على تقرير مصير بلادهم الذي لا يمكن أن يكون إلا في قلب أمته العربية دائما وأبدا، وهو القادر على إنهاء أي أوهام حول قدرة أطراف أجنبية على رفع أعلامها في صنعاء وغيرها من العواصم العربية.

وشدد الكاتب على أن الاحتفال بثورة اليمن بعد 61 عاما هو احتفال بانحياز اليمن الذي لا يتغير لعروبتها، ولاستقلالها، ولوحدة شعبها، ولكونها عنصرا أساسيا في الأمن العربي كما ثبت في حرب أكتوبر المجيدة، وهو وعد بأن تتخطى اليمن أزمتها وأن تعود لتستكمل ما بدأته حين ثارت على التخلف والمذهبية، واختارت السير في طريق الحرية والتقدم والعروبة.

وفي مقاله /من آن لآخر/ بصحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان (السيسي والشباب.. والرهان على المستقبل) قال الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح على مدار 4 سنوات، في إعادة الاعتبار للشباب، بعد عقود من التهميش، لذلك أصبحوا في هذا العهد الرهان الحقيقي على بناء الحاضر والمستقبل، فالإيمان الرئاسي بقدراتهم وطاقاتهم ومهاراتهم والثقة في عطائهم، هو حقيقة على أرض الواقع، يجسدها ما يجري من ملحمة بناء وتنمية، وتقوم جل أهدافها على تهيئة الحياة الكريمة وأنسب السبل للإبداع والابتكار وفرص العمل للشباب، لذلك أصبح الشباب في عهد الرئيس السيسي أيقونة الجمهورية الجديدة.

وشدد الكاتب على أن الشباب أصبحوا في بؤرة الاهتمام، يحظون بإيمان رئاسي عميق، وثقة غير مسبوقة وقادوا مشاعل البناء والتنمية، والتضحية من أجل أمن واستقرار وتقدم الوطن.