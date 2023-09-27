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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تطالب أذربيجان بالسماح للمراقبين الدوليين بدخول كاراباخ

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية

حثت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أذربيجان، على السماح للمراقبين الدوليين بدخول كاراباخ.

ووفقا لوكالة "رويترز"، دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، يوم الأربعاء، أذربيجان إلى السماح للمراقبين الدوليين بدخول منطقة ناجورني كاراباخ الانفصالية المهزومة.

وأطلقت أذربيجان عملية عنيفة؛ للاستيلاء على كاراباخ، الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى فرار الآلاف من الأرمن العرقيين من منازلهم نتيجة لذلك.


وأضافت بيربوك: “لقد قررت زيادة مساعداتنا الإنسانية بشكل كبير مرة أخرى، وزيادة تمويلنا الإضافي للجنة الدولية للصليب الأحمر من 2 إلى 5 ملايين يورو (5.28 مليون دولار)”.

الخارجية الالمانية آنالينا بيربوك ناجورني كاراباخ وزيرة الخارجية الألمانية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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