هل اقتربت الحرب؟.. 32 طائرة و8 سفن حربية صينية تقترب من تايوان

اعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاربعاء، أن القوات المسلحة التايوانية سجلت اقتراب 32 طائرة و8 سفن تابعة لـ جيش التحرير الشعبي الصيني من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الدفاع التايوانية في باين لها، أنة تم اكتشاف 32 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و8 سفن تابعة لشركة PLAN حول تايوان اليوم.

وأضافت الوزارة: "دخلت 16 طائرة من الطائرات المكتشفة شمال وجنوب غرب وجنوب شرق منطقة تمييز الدفاع الجوي في تايوان"، لافته إلى أن طائرات CAP التابعة للجيش التايواني وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية كلفت بالرد على هذه الأنشطة الصينية.

وتغطي منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التايوانية، التي أُعلنت من جانب واحد، مساحة 492 ألف كيلومتر مربع وتتجاوز المجال الجوي لـ تايوان بشكل كبير،كما أنها تمتد عبر المياه المحيطة بها ومضيق تايوان وجزء من المجال الجوي فوق مقاطعات فوجيان وجيانجشي وتشجيانج في البر الرئيسي للصين.

ويرسل جيش التحرير الشعبي بشكل منتظم سفنه وطائراته إلى محيط تايوان وسط تفاقم العلاقات بين الجانبين في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة يومي 2 و3 أغسطس 2022.