عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل اقتربت الحرب؟.. 32 طائرة و8 سفن حربية صينية تقترب من تايوان

الجيش الصيني
الجيش الصيني

اعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاربعاء، أن القوات المسلحة التايوانية سجلت اقتراب 32 طائرة و8 سفن تابعة لـ جيش التحرير الشعبي الصيني من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الدفاع التايوانية في باين لها، أنة تم اكتشاف 32 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و8 سفن تابعة لشركة PLAN حول تايوان اليوم. 

وأضافت الوزارة: "دخلت 16 طائرة من الطائرات المكتشفة شمال وجنوب غرب وجنوب شرق منطقة تمييز الدفاع الجوي في تايوان"، لافته إلى أن طائرات CAP التابعة للجيش التايواني وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية كلفت بالرد على هذه الأنشطة الصينية.

وتغطي منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التايوانية، التي أُعلنت من جانب واحد، مساحة 492 ألف كيلومتر مربع وتتجاوز المجال الجوي لـ تايوان بشكل كبير،كما أنها تمتد عبر المياه المحيطة بها ومضيق تايوان وجزء من المجال الجوي فوق مقاطعات فوجيان وجيانجشي وتشجيانج في البر الرئيسي للصين.

ويرسل جيش التحرير الشعبي بشكل منتظم سفنه وطائراته إلى محيط تايوان وسط تفاقم العلاقات بين الجانبين في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة يومي 2 و3 أغسطس 2022. 

مكافحة الغطرسة.. الصين تكشف الهدف من تدريباتها قرب تايوان

مصرع شخص و10 مفقودين نتيجة لحريق وانفجار مصنع جنوب تايوان

وزارة الدفاع التايوانية القوات المسلحة التايوانية جيش التحرير الشعبي الصيني تايوان مضيق تايوان الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

ماذا حدث يوم مولد النبي محمد؟.. 50 مشهدًا بين السماء والأرض اعرفها بالتفاصيل

موضوعات متعلقة

مكافحة الغطرسة.. الصين تكشف الهدف من تدريباتها قرب تايوان

مصرع شخص و10 مفقودين نتيجة لحريق وانفجار مصنع جنوب تايوان

تنذر باحتمال خروج الوضع عن السيطرة.. تدريبات الصين تثير مخاوف تايوان

مصرع شخص وإصابة 100 آخرين في حريق ضخم داخل مصنع بـ تايوان

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف في احتفالية المولد: البشرية لم تعرف أكرم من نبينا محمد

أول قرار من لجنة الحكام بعد أزمة أمين عمرو مع الزمالك

بسبب النزاعات.. شيخ الأزهر: القانون البشري يعجز عن توفير حياة طيبة للناس.. فيديو

الكهرباء هتبقى ببلاش| السيسي يصدر أول قرار نووي تمهيدا لدخول مصر عصر جديد بمساعدة روسيا

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبتها السابقة تحت محل عملها

مصر تحصل على مليار دولار جديدة.. ودعم فوري للعاملين بهذا القطاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوث النزيف الداخلي.. احذرها

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات متنوعة للفنانة حلا شيحة

يصارع الموت.. استغاثة لإنقاذ مصري داخل مستشفى بلندن قبل حدوث كارثة

سبب كارثي لتفاقم عدد ضحايا زفاف نينوى ووفاة العريس وعروسه

فيديو

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ