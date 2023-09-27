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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هدايا الرئيس.. أكبر قافلة منافذ متحركة للسلع والمنتجات بتخفيضات 50% تصل شمال سيناء

صدى البلد

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أكبر قافلة منافذ متحركة، والتي أطلقها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح أمس الثلاثاء، وتتضمن 41 سيارة محملة بأكثر من 75 طنا من السلع ومنتجات وزارة الزراعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومبادرتي وزارة الزراعة “خير مزارعنا لأهالينا” و"سيناء في القلب".

وتوجه محافظ شمال سيناء، بالشكر إلى السيد القصير، وزير الزراعة، لتعاونه الجاد والمثمر في جميع مجالات التنمية ودعم الأهالي والمزارعين والمربين بالمحافظة، كما ثمن الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة، والقطاعات الإنتاجية والخدمية بها، وإهداء المحافظة هذه القافلة التي تعد هي الأكبر من حيث عدد المنافذ وكمية والمنتجات المعروضة بها وتنوعها، وأسعارها الأقل بنسب تزيد على 50%.

وتفقد شوشة، يرافقه سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، ومديرا مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والمحلية بالمحافظة، اصطفاف السيارات والمنافذ أمام ديوان المحافظة بمدينة العريش.

ووجه محافظ شمال سيناء، رؤساء الاحياء بتمركز السيارات والمنافذ في الميادين والمناطق المزدحمة، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، فضلا عن التركيز على المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك في سبيل تخفيف ورفع العبء عن كاهلهم.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أطلق أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء، تضم حوالى 41 سيارة بها أكثر من 75 طنا من السلع الضرورية للاسر المصرية سواء اللحوم والدواجن والبيض والألبان وأيضا الأرز والسكر والخضراوات: الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات، والزيت، ومنتجات التصنيع الغذائي، فضلا عن الأسماك الطازجة.

وتواصل القافلة أيضا توزيع كراتين السلع الغذائية المجانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمناطق الاكثر احتياجا بالشيخ زويد، والعائدين إلى سيناء، فضلا عن توزيع حلويات المولد مجانا.

كما تصاحب القافلة أيضا قافلة بيطرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، لتقديم جميع خدمات الفحص والكشف والعلاج البيطري والتناسلي، وأعمال التحصين والجراحة بالمجان،  لدعم المربين بالمحافظة، وفي إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقال وزير الزراعة إن القافلة تأتي بالتنسيق مع اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتأتي في ذكرى عزيزة علينا جميعا وهى العيد الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، متوجها بالشكر والتهنئة لقواتنا المسلحة العظيمة.

وكان القصير أيضا وجه بتخفيض 50% على اسعار جميع السلع الغذائية، لافتا إلى أن هناك قافلة أخرى يتم تجهيزها إلى سيناء تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

 

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