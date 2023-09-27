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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استكمال أعمال تطوير الطرق والمرافق بمدينة العبور

مدينة العبور
مدينة العبور

قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لمدينة العبور لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، حيث كان في استقباله المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.


واستهل المهندس أحمد عمران، الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية بأحياء المدينة ومن بينها تطوير ورفع كفاءة الطرق بالحي التاسع، حيث تفقد أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع محمد مندور وشارع مصطفي لطفي المنفلوطي.

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رئيس جهاز العبور يتفقد أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية والأحياء السكنية بالمدينة


واستكمل مساعد نائب رئيس الهيئة، الجولة بالمرور على أعمال تطوير المنطقة الصناعية الأولي والامتداد الشمالي والغربي، حيث تم المرور ومتابعة أعمال الأسفلت لتوسعة طريق الـ ١١٠، وأعمال البلدورة بطريق الـ ١١٠ وطريق الـ ١١٢ وطريق الـ١١٩ وشارع  ٥٨ وشارع ٣٢ وشارع ٣٠٠، وتركيب الإنترلوك بشارع ٥٧ وشارع ٣٢ وشارع ٢٠٠ بالتقاطع مع شارع ٤٠٠، وكذا إزالة الجزر الوسطي بشارع الـ ٦٠٠ كما تم أيضا متابعة أعمال طبقة الأساس الثانية بشارع ٢٠٠ وشارع ٣٠٠،  وأعمال النظافة وتجهيزات الأسفلت بشوارع ١١ و ١٢ و ١٣ و٣٤، واستكمال أعمال الطرق بشارع ٤٠٠، كما تم المرور بالامتداد الشمالي لتفقد تنفيذ منفذ بيع منتجات المصانع والذي يبلغ مساحته ( ٤٥٠٠م) ويتكون من( بدروم ومخازن وجراچ وأرضي وأول وثاني) وكل دور يشمل 11 منفذ بإجمالي (٣٣) منفذا.

واستكمل المهندس أحمد عمران، الجولة بالمرور وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الإسكان العائلي حيث تم متابعة استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله لأعمال الغاز بدائري الإسكان العائلي ٤،٦، ٨ والطريق الرئيسي للإسكان العائلي ٧، كما تم متابعة الأعمال الصناعية وتركيب البلدورة والإنترلوك أمام البلوكات أرقام (١٧٠٨١&١٧٠٢١&١٧٠٢٢&١٧٠٣٣&١٧٠٣٠) واستحداث وتركيب بلاعات أمطار أمام البلوك ١٧٠٣٤.
كما تفقد " عمران " أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية (ب&ج) واستكمال الأعمال الصناعية وتنسيق الموقع العام بشارع اللواء/جمال محمد فايق الفاصل بين المنطقة الصناعية(ب&ج) ومنطقة إسكان الشباب والممتد من الطريق الرئيسي لحي الشباب بجوار محطة وقود بترومين وحتى محطة التعاون بالطريق الرئيسي للمدينة.


وأنهي " عمران " الجولة بتفقد تنفيذ أعمال مشروع إحلال و تجديد خطوط المياه من الأسبستوس بالحى الثاني، حيث يتضمن المشروع تغيير خطوط مياه الشرب المصنوعة من مادة الأسبستوس المتهالكة، واستبدالها بخطوط مصنوعة من خامات قياسية وصحية ضمن خطة الجهاز لإحلال وتبديل الخطوط القديمة لمياه الشرب .


 

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