عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: توجيهات السيسي بإنشاء 100 مدرسة جديدة يكشف حرصه على اقتحام المشكلات التعليمية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال النائب الدكتور علي مهران، رئس لجنة لصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، يؤكد حرصه الدائم على تطوير التعليم بكافة مراحله، إضافة إلى كشف حرصه على اقتحام المشكلات التعليمية وحلها.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن التعليم الجامعي هو أساس بناء المجتمع من خلال تخريج أجيال قادرة على بناء المستقبل وفقًا للتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي ألقى الضوء على أهمية مواجهة النمو السكاني والكثافة الطلابية في المدارس بإنشاء مداس جديدة بمشاركة القطاع الخاص مما يمثل دفعة جديدة لتشجيع الاستثمار في التعليم خاصة في ظل الحاجة إلى 3000 فصل.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة قامت بإنشاء 62 مدرسة تكنولوجية بالتعاون مع مبادرة أبدأ لصالح التعليم الفني بالإضافة إلى إنشاء الجامعات الأهلية لتقليل الفجوة في القطاع التعليمي.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة تسعى إلى حل مشكلات قطاعي التعليم والصحة من خلال وضع خطة متكاملة للنهوض الشامل بالقطاعين التعليمي والصحي للدخول إلى عصر جديد بخريج مؤهلة لسوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى إكساب الطلاب مهارات تؤهلهم للحصول على فرص عمل والمشاركة في مسيرة تنمية الوطن يما يسهم فى إعادة صياغة وتأهيل الشخصية المصرية نحو مستقبل أفضل.

ولفت النائب الدكتور علي مهران، إلى ضرورة الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية خاصة العنصر البشري من خلال تأهيل وتدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد، قائلًا:" المعلم هو العمود الفقري لتطوير العملية التعليمية".

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، والتى شملت الاستجابة لطلب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم حول رعاية مؤتمر قومى لآليات القبول فى الجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، وتكليفه بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، كما أكد خلال حديثه على أن التعليم الأساسى، هو الأساس الحقيقى الذى ستنطلق منه الدولة المصرية لحلمها وأملها على المدى البعيد.

الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة بناء الإنسان يوم تفوق الجامعات إنشاء 100 مدرسة جديدة المشكلات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

تعليق مثير من جمال الغندور على مطالبته بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

ترشيحاتنا

برلماني: الإستقرار الأمني وحياة كريمة أهم أسباب تأييدنا للرئيس السيسي

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية

باكستان.. إصابة 12 شخصا بالعمى بسبب دواء ملوث

ضبط أغذية مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيص في القاهرة

غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

برلماني: السيسي قدم للدولة والشعب مالم يفعله أي رئيس في تاريخ مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

هذا الثلاثي سبب رحيلي عن الأهلي وهكذا أبلغوني بالقرار| سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

أطول أنف في العالم.. كلبة كندية تثير دهشة كل من يراها| صور

فيديو

أشهر معجزات النبي يوم مولده.. واسمه ونسبه كاملا | فيديو جراف

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ