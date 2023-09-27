نائب: توجيهات السيسي بإنشاء 100 مدرسة جديدة يكشف حرصه على اقتحام المشكلات التعليمية

قال النائب الدكتور علي مهران، رئس لجنة لصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، يؤكد حرصه الدائم على تطوير التعليم بكافة مراحله، إضافة إلى كشف حرصه على اقتحام المشكلات التعليمية وحلها.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن التعليم الجامعي هو أساس بناء المجتمع من خلال تخريج أجيال قادرة على بناء المستقبل وفقًا للتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي ألقى الضوء على أهمية مواجهة النمو السكاني والكثافة الطلابية في المدارس بإنشاء مداس جديدة بمشاركة القطاع الخاص مما يمثل دفعة جديدة لتشجيع الاستثمار في التعليم خاصة في ظل الحاجة إلى 3000 فصل.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة قامت بإنشاء 62 مدرسة تكنولوجية بالتعاون مع مبادرة أبدأ لصالح التعليم الفني بالإضافة إلى إنشاء الجامعات الأهلية لتقليل الفجوة في القطاع التعليمي.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن الدولة تسعى إلى حل مشكلات قطاعي التعليم والصحة من خلال وضع خطة متكاملة للنهوض الشامل بالقطاعين التعليمي والصحي للدخول إلى عصر جديد بخريج مؤهلة لسوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى إكساب الطلاب مهارات تؤهلهم للحصول على فرص عمل والمشاركة في مسيرة تنمية الوطن يما يسهم فى إعادة صياغة وتأهيل الشخصية المصرية نحو مستقبل أفضل.

ولفت النائب الدكتور علي مهران، إلى ضرورة الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية خاصة العنصر البشري من خلال تأهيل وتدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد، قائلًا:" المعلم هو العمود الفقري لتطوير العملية التعليمية".

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، والتى شملت الاستجابة لطلب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم حول رعاية مؤتمر قومى لآليات القبول فى الجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، وتكليفه بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، كما أكد خلال حديثه على أن التعليم الأساسى، هو الأساس الحقيقى الذى ستنطلق منه الدولة المصرية لحلمها وأملها على المدى البعيد.