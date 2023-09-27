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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة سوهاج: الرئيس السيسي مهموم بمشكلات البلد ويسعى لحلها

السيسي
السيسي

كشف الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه شعر خلال مقابلته الرئيس السيسي أمس، خلال لقائه بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الرئيس وضع النقاط على الحروف.

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وأضاف رئيس جامعة سوهاج خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: أن «أول جملة قالها الرئيس السيسي: أنا منكم.. وعايز الحقايق واللي بيحصل على أرض الواقع».

وأوضح أن حديث الرئيس السيسي كان من القلب، مشيرًا إلى أنه مهموم بمشكلات بلده ويريد حلها: «عايز البلد تتقدم ويحقق ما قاله بإن مصر أم الدنيا، وهتبقي أد الدنيا».

وتابع: «الرئيس السيسي حثنا على العمل وأنه لازم يكون فيه جد واجتهاد وعمل وابتكار وإبداع، ودايمًا بيدور على النقط المهمة اللي قعدت سنيين طويلة نتيجة إهمال البني آدم».

وأكمل مداخلته: «الرئيس السيسي قال لو اكتشفنا مبتكر في أسرة فقيرة، هيبقى سبب لنمو الأسرة وخروجها للنور، وقال لوزير التعليم العالي عايزين نتوسع في الجامعات التكنولوجية»، مشيرًا إلى أن مجمل لقاء الرئيس السيسي دار حول بناء الإنسان المصري واكتشاف المواهب.

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