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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نواب حماة الوطن يتوافدون على البرلمان لتزكية الرئيس السيسي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

توافد أعضاء مجلس النواب عن حزب حماة الوطن على البهو الفرعوني للمجلس لتوقيع استمارات تزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

 

وأكد  اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن حزب حماة الوطن من أول الأحزاب التي أعلنت عدم الدفع بمرشح للحزب، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء.

 

وأضاف العوضي "قدم الرئيس تضحيات لأبناء الوطن منذ انحبازه للإرادة الشعبية في ٣٠ يونيو وتحمله كافة المخاطر والتحديات، ومنذ توليه المسؤولية في ٢٠١٤ تحققت إنجازات على أرض الواقع.

 

وتابع العوضي: "المشروعات موجودة تشمل كل محافظات مصر ليس محافظات، بعينها شهدنا مدى الاهتمام من خلال مبادرة حياة كريمة".

 

وقال إن  حكمة الرئيس ساهمت في اتخاذ القرارات التي حافظت على الأمن القومي المصري في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدا أنه نجا بالدولة المصرية وحافظ على الدولة والأمن القومي المصري، وقال "نؤيده لفترة رئاسية قادمة لاستكمال مسيرة العطاء وتجني مصر ثمار ما قدمه".

 

وبشأن التحديات الاقتصادية قال العوضي إنها تتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت كثيرا على أزمة الغذاء في العالم كله وليست في مصر فقط.

 

ولفت إلى أن الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات للحد من تأثيرها خاصة على محدودي الدخل مثل زيادة معاشات وتكافل وكرامة، فضلا عن جهود  التحالف الوطني للعمل الأهلي وما يقدمه من دعم بجانب الدولة.

أعضاء مجلس النواب حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي استمارات تزكية الحرب الروسية الأوكرانية

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