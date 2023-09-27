السيسي: احتفال المولد النبوي الحالي يأتي بينما يمر العالم بمرحلة دقيقة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا نستلهم قيم الإخلاص والصدق من ذكرى النبي، متوجها بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة له خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، أن احتفال العام الحالي يأتي بينما يمر العالم بمرحلة دقيقة، إذ نبذل كل الجهد والطاقة لرفع وطأة الأزمة المالية على الشعب المصري.



وتحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة، وذلك بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرّر أن يتم خلال الاحتفال، تكريم بعض الشخصيات ممّن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.



بدوره، قدّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.